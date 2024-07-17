Ты — то, что ты ешь: запущена платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения

Ожирение называют неинфекционной пандемией 21 века. Ключевой фактор риска, который провоцирует ожирение, — это безответственное отношение к рациону питания.

Возрастная структура ожирения сегодня имеет тенденцию к омоложению. Часто ожирение выявляют у детей 15-17 лет — по данным минздрава России ежегодно число впервые выявленных случаев растет. По словам педиатров, дети с ожирением чаще испытывают беспокойство, депрессию, имеют низкую самооценку.

"Вес современного школьника растет. А ожирение — не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль", — поделилась директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"В детском организме с приходом лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения: сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, заболевания печени. Единственный способ борьбы с избыточной массой тела — здоровый образ жизни. Для этого необходимо отказаться от вредных продуктов (фастфуд, газировка и т. д.), увеличить физическую активность и всей семьей вместе заниматься спортом, ребенку ложиться спать до 22.00, проводить время на свежем воздухе — гулять, играть в спортивные игры", — отмечает главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России Евгения Михайлова.

Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения. Подростки не принимают ультимативные требования и авторитарные рекомендации. Именно поэтому, мы даем пищу для размышления и помогаем сделать игровой выбор и в результате понять, что правильное питание — это то, что формирует их настоящее и будущее. Выбор здорового питания поможет развиваться в профессии и достигать карьерных высот.

"По данным Росстата, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет. Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов — это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков — "кем я хочу быть, когда вырасту?". Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем. Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только. Подростки могут примерить на себя разные профессии на портале национальныепроекты.рф/думайчтоешь и получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха в карьере. Крепкое здоровье — приоритет национальных проектов России" — отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

На портале представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. Каждая профессия имеет свои особенности: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. "Прокачать" эти навыки помогает здоровое питание. Подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, а также познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом. Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

Также подростки на портале национальныепроекты.рф/думайчтоешь получат ЗОЖный стикерпак от сообщества "Образ жизни" в мессенджере "Телеграм".