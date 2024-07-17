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Здравоохранение Общество

Ты — то, что ты ешь: запущена платформа по популяризации здорового питания и профилактике детского ожирения

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ожирение называют неинфекционной пандемией 21 века. Ключевой фактор риска, который провоцирует ожирение, — это безответственное отношение к рациону питания.

Возрастная структура ожирения сегодня имеет тенденцию к омоложению. Часто ожирение выявляют у детей 15-17 лет — по данным минздрава России ежегодно число впервые выявленных случаев растет. По словам педиатров, дети с ожирением чаще испытывают беспокойство, депрессию, имеют низкую самооценку.

"Вес современного школьника растет. А ожирение — не просто дефект внешности, а платформа для развития опасных заболеваний: артериальной гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета. Родителям важно помнить, что можно обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию и определить, имеется ли повышенный индекс массы тела у ребенка. Затем начинается совместная работа специалистов, а ожирение как фактор риска хронических неинфекционных заболеваний берется под контроль", — поделилась директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"В детском организме с приходом лишних килограммов вскоре развиваются и их осложнения: сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия, нарушение репродуктивной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, заболевания печени. Единственный способ борьбы с избыточной массой тела — здоровый образ жизни. Для этого необходимо отказаться от вредных продуктов (фастфуд, газировка и т. д.), увеличить физическую активность и всей семьей вместе заниматься спортом, ребенку ложиться спать до 22.00, проводить время на свежем воздухе — гулять, играть в спортивные игры", — отмечает главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России Евгения Михайлова.

Минздрав России и АНО "Национальные приоритеты" запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения. Подростки не принимают ультимативные требования и авторитарные рекомендации. Именно поэтому, мы даем пищу для размышления и помогаем сделать игровой выбор и в результате понять, что правильное питание — это то, что формирует их настоящее и будущее. Выбор здорового питания поможет развиваться в профессии и достигать карьерных высот.

"По данным Росстата, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет. Врачи считают, что ожирение у 90% пациентов — это результат переедания и нездорового образа жизни. Мы решили найти связь между принципами здорового образа жизни и актуальным вопросом у подростков — "кем я хочу быть, когда вырасту?". Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно не забывать следить за здоровьем. Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только. Подростки могут примерить на себя разные профессии на портале национальныепроекты.рф/думайчтоешь и получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха в карьере. Крепкое здоровье — приоритет национальных проектов России" — отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

На портале представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. Каждая профессия имеет свои особенности: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. "Прокачать" эти навыки помогает здоровое питание. Подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, а также познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом. Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

Также подростки на портале национальныепроекты.рф/думайчтоешь получат ЗОЖный стикерпак от сообщества "Образ жизни" в мессенджере "Телеграм".

Реализация федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" направлена на создание системы укрепления общественного здоровья которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, включая формирование ответственного отношения к рациону питания.

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