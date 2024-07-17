НОВИКОМ поддержит субъекты МСП Чеченской Республики

В ходе Кавказского инвестиционного форума в Грозном дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Чеченской Республики. Это позволит НОВИКОМу содействовать развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, предоставляя льготное финансирование и экспертные консультации.

Деятельность Гарантийного фонда сконцентрирована вокруг малых и средних предприятий Чеченской Республики. В частности, фонд развивает систему кредитования субъектов МСП. Соглашение, заключенное между фондом и банком, направлено на обеспечение доступа предпринимателей к кредитным и финансовым ресурсам НОВИКОМа. Стороны также договорились о развитии системы поручительств по обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки малых предприятий.

НОВИКОМ интенсивно наращивает объемы работы с малым и средним бизнесом. В 2023 году кредитный портфель банка по этому сегменту вырос на 24%, а гарантийный — на 17%. Для МСП банк предлагает ряд продуктов, среди которых такие востребованные как "Кредит на исполнение контракта", подразумевающий упрощенную процедуру рассмотрения, и "Экспресс-гарантия", которую можно оформить онлайн. Также большой интерес у предпринимателей сегодня вызывает промышленная ипотека и зонтичные поручительства Корпорации МСП.

За последние три года численность предпринимателей в Чеченской Республике увеличилась в 5,3 раза и составила 166,6 тысяч. Это говорит не только об эффективной поддержке бизнеса властями региона, но и о растущей потребности предпринимателей в доступном кредитовании.

"Мы видим динамичный рост сегмента МСП в Чечне и понимаем, какой вклад в него могут внести эффективные решения по организации финансирования и индивидуальный подход НОВИКОМа. Работая с крупными предприятиями российской промышленности и их цепочкой кооперации, мы прекрасно понимаем их потребности и готовы оказывать содействие в решении этих задач", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.