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Экономическая политика Экономика и бизнес

Выпускники акселератора "Ты предприниматель" готовятся к конкурсу грантов

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые предприниматели Самарской области прошли обучение в акселераторе "Ты предприниматель", который состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

16 июля состоялась защита проектов, на которой участники курса представили свои бизнес-идеи перед экспертной комиссией. Это проекты в сфере красоты, дополнительного образования, логистики, медицинских услуг.

В процессе обучения молодые люди узнали все об основах предпринимательской деятельности. Окончание образовательной программы позволит им участвовать в конкурсе грантов от регионального Минэкономразвития. Поддержка начинающих предпринимателей реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Грантовая поддержка региона поможет развитию многих перспективных проектов наших предпринимателей. В этом году мы проводим конкурсы для молодых предпринимателей, социального бизнеса и для предпринимателей в сфере креативных индустрий. До 500 тыс. руб. смогут получить победители конкурсов на реализацию своих смелых бизнес-идей", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Победители конкурса получат безвозмездную субсидию, потратить которую можно на различные цели, связанные с ведением и развитием бизнеса: от аренды помещений до закупки оборудования.
Подробная информация об условиях конкурса будет опубликована на сайте Минэкономразвития и едином портале mybiz63.ru.

"С каждым годом молодых предпринимателей, которые проходят акселератор и хотят участвовать в конкурсе грантов, становится все больше. И особенно радует, что растет число участников не только из крупных городов — Самары и Тольятти, но и из небольших муниципальных образований нашего региона", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Также на днях завершили обучение представители социального бизнеса. Для них был организован Акселератор социальных проектов, выпускники которого также смогут претендовать на грантовую поддержку региона.

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