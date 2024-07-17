В новых центрах амбулаторной кардиопомощи ежегодно будут проводить более 25 тыс. диагностических исследований

В Самарской области создадут три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Их дооснастят современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета.
По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направят более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
"В Самарской области, как и в целом в стране, в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализована практика по созданию центров амбулаторной онкологической помощи. Пациенты с подозрением на онкозаболевание и с утвержденным диагнозом проходят диагностику и лечение в 10 таких центрах, открытых на базе поликлиник и больниц. Таким образом приближена специализированная помощь к пациентам. По такому же пути идем, повышая доступность амбулаторной кардиологической помощи в регионе. В настоящее время проводим организационные мероприятия по созданию трех центров на базе областного кардиодиспансера в Самаре и Сызрани, а также больницы № 5 Тольятти. Подобный центр уже работает на базе Чапаевской больницы", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.
В новых центрах сконцентрирована диагностическая база. Учреждения оснащены в рамках мероприятий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение", в том числе высокотехнологичным оборудованием.
Дополнительно за счет средств областного бюджета закупят аппарат холтеровского мониторирования, велоэргометр, УЗИ аппарат экспертного класса.
Жители с заболеваниями сердца и сосудов, а также пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, по направлению врача из поликлиники будут проходить в данных центрах диагностику и получать необходимую амбулаторную специализированную помощь.
Всего в новых центрах будут получать помощь около 15 тыс. пациентов из группы высокого риска, в том числе им будет проводиться порядка 25 тыс. диагностических исследований в год.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас