В новых центрах амбулаторной кардиопомощи ежегодно будут проводить более 25 тыс. диагностических исследований

В Самарской области создадут три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Их дооснастят современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета.

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направят более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

"В Самарской области, как и в целом в стране, в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализована практика по созданию центров амбулаторной онкологической помощи. Пациенты с подозрением на онкозаболевание и с утвержденным диагнозом проходят диагностику и лечение в 10 таких центрах, открытых на базе поликлиник и больниц. Таким образом приближена специализированная помощь к пациентам. По такому же пути идем, повышая доступность амбулаторной кардиологической помощи в регионе. В настоящее время проводим организационные мероприятия по созданию трех центров на базе областного кардиодиспансера в Самаре и Сызрани, а также больницы № 5 Тольятти. Подобный центр уже работает на базе Чапаевской больницы", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.

В новых центрах сконцентрирована диагностическая база. Учреждения оснащены в рамках мероприятий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение", в том числе высокотехнологичным оборудованием.

Дополнительно за счет средств областного бюджета закупят аппарат холтеровского мониторирования, велоэргометр, УЗИ аппарат экспертного класса.

Жители с заболеваниями сердца и сосудов, а также пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, по направлению врача из поликлиники будут проходить в данных центрах диагностику и получать необходимую амбулаторную специализированную помощь.

Всего в новых центрах будут получать помощь около 15 тыс. пациентов из группы высокого риска, в том числе им будет проводиться порядка 25 тыс. диагностических исследований в год.