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Здравоохранение Общество

В новых центрах амбулаторной кардиопомощи ежегодно будут проводить более 25 тыс. диагностических исследований

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области создадут три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Их дооснастят современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранение дополнительно направят более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

"В Самарской области, как и в целом в стране, в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализована практика по созданию центров амбулаторной онкологической помощи. Пациенты с подозрением на онкозаболевание и с утвержденным диагнозом проходят диагностику и лечение в 10 таких центрах, открытых на базе поликлиник и больниц. Таким образом приближена специализированная помощь к пациентам. По такому же пути идем, повышая доступность амбулаторной кардиологической помощи в регионе. В настоящее время проводим организационные мероприятия по созданию трех центров на базе областного кардиодиспансера в Самаре и Сызрани, а также больницы № 5 Тольятти. Подобный центр уже работает на базе Чапаевской больницы", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Сергей Вдовенко.

В новых центрах сконцентрирована диагностическая база. Учреждения оснащены в рамках мероприятий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта "Здравоохранение", в том числе высокотехнологичным оборудованием.

Дополнительно за счет средств областного бюджета закупят аппарат холтеровского мониторирования, велоэргометр, УЗИ аппарат экспертного класса.

Жители с заболеваниями сердца и сосудов, а также пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, по направлению врача из поликлиники будут проходить в данных центрах диагностику и получать необходимую амбулаторную специализированную помощь.

Всего в новых центрах будут получать помощь около 15 тыс. пациентов из группы высокого риска, в том числе им будет проводиться порядка 25 тыс. диагностических исследований в год.

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