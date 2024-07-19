Во вторник, 16 июля, в Ширяево открылся Музей волжских цивилизаций. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".

Музей был открыт в историческом здании XIX века управляющего купца Ванюшина (ул. Лермонтова 1Б) в селе Ширяево. Экспозиция рассказывает о народах, живших на территории Самарской Луки и Самарского Поволжья от каменного до XIX века через археологические находки: предметы быта, орудия труда, оружие и украшения. Здесь можно увидеть предметы киммерийцев, савроматов, сарматов, скифов, гуннов, финно-угров, хазар, именьковцев, булгар, подданных Золотой Орды, мордвы, чувашей и русских.

Учредитель и идейный вдохновитель музея - Артур Чубаркин - заслуженный путешественник России, член Попечительского cовета Тольяттинского краеведческого музея, член Областного cовета Самарского отделения Русской географического общества.

Над оформлением экспозиции трудилась команда Тольяттинского краеведческого музея. Музейные специалисты не только монтировали экспозицию, писали тексты, создавали этикетки, но и записывали аудиоэкскурсии, которые теперь доступные всем желающим (понадобится телефон и наушники). В день открытия ознакомительные экскурсии по новому выставочному пространству проводила заведующая отделом развития и информационных технологий Тольяттинского краеведческого музея Татьяна Ткаченко.

Музей волжских цивилизаций работает в Ширяево (ул. Лермонтова 1Б) ежедневно с 11.00 до 19.00. Там же можно приобрести сувенирную продукцию.