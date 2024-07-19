В СОУНБ запустят проект "Компас жизни", посвященный вопросам практической психологии

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале нового просветительского проекта "Компас жизни", посвященного вопросам практической психологии и проводимого в партнерстве со специалистами клиники психотерапии "Про тебя". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Первая открытая встреча в рамках проекта состоится в библиотеке уже 24 июля в 18:00: Григорий Старостин и Леонид Кроп поговорят о техниках самопомощи при тревоге и стрессе, а также проведут для всех желающих мастер-класс.

Как часто мы сталкиваемся с тревогой и стрессом и как можно защитить себя от негативных эмоциональных состояний? Какие методики помощи в тяжелых стрессовых ситуациях являются наиболее действенным? На эти и другие вопросы ответят почетные гости предстоящего вечера, которые также проведут практическое занятие, в ходе которого продемонстрируют лучшие техники самостоятельной работы над своими переживаниями.