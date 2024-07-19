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КонсультантПлюс: что делать, если вас уволили без вашего согласия

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Есть работодатели, которые при приеме на работу просят своих сотрудников написать заявление на увольнение с открытой датой. Подобные ситуации могут закончиться плачевно для работника: при возникновении какой-либо конфликтной ситуации в заявление впишут дату и уволят без согласия. Именно так и произошло с героиней нашей публикации. Но гражданка решила не сдаваться и подала на своего бывшего работодателя в суд. Рассказываем, чем все закончилось.

При приёме на работу даму "попросили" написать заявление на увольнение без указания даты. В какой-то момент на работе произошла конфликтная ситуация, связанная с пропажей денег из кассы. Конфликт вроде был исчерпан, но осадочек, видимо, остался у всех.

Через пару месяцев гражданка ушла в отпуск, узнала, что беременна, и поделилась этой информацией с коллегой. А по возвращении из отпуска узнала, что уволена по собственному желанию — по собственноручно написанному заявлению.

Возмущенная до глубины души гражданка обратилась в суд, пояснив, что увольняться не собиралась и даже просила работодателя восстановить ее на работе, но получила отказ.

Работодатель подтвердил, что конфликт был, и в ходе него с работницей велась переписка в "Вайбере", где зафиксировано, что она собирается уволиться по собственному желанию после возврата всей суммы недостачи. Ей требовалось время для отработки задолженности, поэтому в заявлении об увольнении от 01 февраля была указана дата увольнения "с 22 апреля". А о беременности стало известно после указанных событий.

По словам Работницы, дата в заявлении проставлена иным человеком, и это подтверждает, что она бумагу не подписывала и увольняться не желала. Незаконными действиями работодателя ей причинен моральный вред.

Из допросов свидетелей в суде первой инстанции выяснилось, что все работники Общества писали заявления об увольнении с открытой датой. Учитывая наличие конфликтных отношений, отсутствие доказательств добровольного волеизъявления Гражданки на расторжение трудового договора, суд удовлетворил иск, присудив в пользу истицы заработную плату за время вынужденного прогула в размере 349 614 рублей 72 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 рублей.

Все вышестоящие инстанции тоже поддержали гражданку. В судах отметили, что обстоятельства этого дела свидетельствуют о намеренных действиях работодателя по увольнению гражданки с занимаемой должности и злоупотреблении правом как более сильной стороной трудовых правоотношений.

Комментарий юриста по оценке действия кадровиков, требующих написать заявление об увольнении с открытой датой:

"Во-первых, это является незаконным. А во-вторых, на практике в действительности вовсе не защищает работодателя от возможных сложностей. Ведь работник в любом случае имеет право отзывать заявление об увольнении. При этом он может доказать, что заявление было составлено им без указания даты, что приведет к восстановлению на работе. А в определенных случаях такая фальсификация может повлечь и уголовное разбирательство".

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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