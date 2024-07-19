В Самаре откроется персональная выставка Ивана Шкатова "Карусель Винни-Пуха"

В пятницу, 26 июля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется персональная выставка Ивана Шкатова "Карусель Винни-Пуха" (0+).

В экспозиции представят серию натюрмортов, созданных в 2020–2024 годах.

Иван Шкатов, творческий псевдоним MILN, родился 4 сентября 1957 г. в Куйбышеве. Он окончил Московский Текстильный институт, факультет Прикладного Искусства по специальности "художественное моделирование и конструирование изделий текстильной и легкой промышленности (дизайн одежды)" в 1986 году. В 1991 г. окончил Латвийскую Художественную академию, факультет дизайна. Член Союза Дизайнеров Латвии с 1990 года. Художник-модельер трикотажного объединения OGRE (Латвия) 1986–1996 год. В настоящее время — художник-реставратор Самарского академического Театра Оперы и Балета.

Выставка продлится до 16 августа.