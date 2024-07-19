За полгода специалисты центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 тыс. консультаций

Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова работает уже три года в ежедневном круглосуточном режиме 24/7/365. Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.

В центр поступает информация обо всех пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обратившихся в любую медицинскую организацию региона.

Основная задача Центра управления рисками — выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Центр эффективно работает и оказывает организационно-методическую и консультативную помощь:

— врачам первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по профилю "кардиология",

— бригадам скорой медицинской помощи,

— врачам городских и районных больниц в случае нахождения в отделениях пациентов с неотложными состояниями со стороны сердечно-сосудистой системы.

"За шесть месяцев 2024 г. центр управления рисками получил более 24 тыс. звонков, провел 13 838 консультаций, 10 488 госпитализаций. Состоялось 692 телемедицинские консультации медицинских учреждений с кардиодиспансером и 86 консультаций с федеральными медицинскими центрами, — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрий Дупляков. — С 24 июня 2024 г. центр объединился с организационно-методическим отделом и преобразован в ситуационный центр. В дальнейшем предполагается плановая работа со всеми антикоагулянтными кабинетами и липидными центрами региона. Таким образом, к экстренной помощи добавляется еще и плановая. И на базе кардиологического диспансера будет организована общая база и регистр всех пациентов".

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Также в Самарской области создадут три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Их дооснастят современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием.