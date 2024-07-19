За полгода специалисты центра управления сердечно-сосудистыми рисками провели почти 14 тыс. консультаций

Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова работает уже три года в ежедневном круглосуточном режиме 24/7/365. Центр осуществляет мониторинг и маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени из любой точки региона.
В центр поступает информация обо всех пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обратившихся в любую медицинскую организацию региона.
Основная задача Центра управления рисками — выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
Центр эффективно работает и оказывает организационно-методическую и консультативную помощь:
— врачам первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по профилю "кардиология",
— бригадам скорой медицинской помощи,
— врачам городских и районных больниц в случае нахождения в отделениях пациентов с неотложными состояниями со стороны сердечно-сосудистой системы.
"За шесть месяцев 2024 г. центр управления рисками получил более 24 тыс. звонков, провел 13 838 консультаций, 10 488 госпитализаций. Состоялось 692 телемедицинские консультации медицинских учреждений с кардиодиспансером и 86 консультаций с федеральными медицинскими центрами, — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрий Дупляков. — С 24 июня 2024 г. центр объединился с организационно-методическим отделом и преобразован в ситуационный центр. В дальнейшем предполагается плановая работа со всеми антикоагулянтными кабинетами и липидными центрами региона. Таким образом, к экстренной помощи добавляется еще и плановая. И на базе кардиологического диспансера будет организована общая база и регистр всех пациентов".
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина.
Также в Самарской области создадут три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Их дооснастят современным оборудованием за счет средств, выделенных из областного бюджета. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас