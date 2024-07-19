16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мы обязаны реагировать": Вячеслав Федорищев высказался о миграционной политике Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК "Система" новые инвестпроекты Вячеслав Федорищев обсудил с руководством "ОДК-Кузнецов" вопросы развития предприятия Вячеслав Федорищев обратился к горожанам по случаю Дня самарской символики

Губернатор Власть и политика

Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону 2024-2025 года.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство СОВА

Как отметил глава региона, подготовка ведется с весны и в ней традиционно участвуют все муниципальные образования, отраслевые министерства, ресурсоснабжающие организации. "Здесь все приоритеты расставлены. Главное - не допустить ни в одном из направлений неподготовленности, - поставил задачу Вячеслав Федорищев. - По тем объектам, по которым уже выданы или сейчас выдаются паспорта готовности, очень внимательно проанализировать, как они были выданы, достаточно ли был проведен аудит такого рода объектов. Главное - обеспечить стопроцентную надежность подготовки к отопительному сезону для всех жителей Самарской области".

Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко в своем докладе обобщил данные в целом по области. Из 2145 котельных в регионе подготовлены к предстоящему зимнему сезону 1607, или 74,9%. По тепловым сетям готовность по региону составляет 71,1%, в ряде муниципалитетов ведутся работы по перекладке сетей. Готовность жилищного фонда - 71,5%, учреждений образования - 61,5%, объектов медицинских учреждений - 69,2%. В части учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения - только в восьми муниципальных образованиях на данный момент обеспечена готовность от 70% и выше. В целом готовность муниципалитетов составляет 72,3% при плановом показателе 66,7%.

И.о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Васильев обратил внимание на ситуацию прошлого года, когда без паспортов готовности и актов готовности к отопительному сезону отработали три района области. Ведомство уже начало плановые проверки, и пока они проведены в девяти муниципальных образованиях. В числе выявленных нарушений Евгений Васильев обозначил такие, как отсутствие ремонтных работ в зданиях котельных, истечение срока безопасной эксплуатации оборудования, отсутствие договора на техническое обслуживание оборудования со специализированной организацией и другие. "Информация о выявленных замечаниях передается в комиссию органов МСУ для работы. Мы проводим консультирование по вопросам, чтобы эти нарушения устранить", - отметил он.

Вячеслав Федорищев обратился к и.о. руководителя управления Ростехнадзора с просьбой еженедельно предоставлять данные в разрезе муниципальных образований о том, как продвигается подготовка.
Говоря об озвученной врио министра цифре общей готовности муниципалитетов 72,3%, Евгений Васильев подчеркнул: "Мы скептически относимся к данному проценту по причине того, что этот процент исходит от суммы освоенных денег на эти восстановительные, подготовительные, ремонтные работы. И эта сумма в бюджете закладывается не из потребности, что необходимо сделать, а из того, сколько денег есть".

В связи с этим по решению главы региона со следующего штаба будет изменен подход к оценке готовности: в его основу ляжет количество ресурсов, необходимое для обеспечения нормальной подачи тепла. "Объективная картина должна быть всегда", - отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания участники обсудили ситуацию по обеспечению подготовки к зимнему сезону муниципалитетов, находящихся пока в рисковой зоне. Особое внимание Вячеслав Федорищев акцентировал на Тольятти, где сейчас наиболее низок уровень подготовки. Решено проанализировать ситуацию на месте и уже завтра провести там  выездное заседание штаба. "Тольятти прошу подготовиться и внимательно провести ревизию всей работы", - обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

"Мы не допустим того, чтобы у нас муниципальные образования не были готовы к отопительному сезону. Поэтому прошу: там, где у нас сейчас отставание, - ускорить работы в таком уже, можно сказать, экстренном порядке. Там, где необходима помощь, - докладывайте. Пока будем работать по направлениям. Через две недели, получив объективную информацию, запланируем следующий расширенный штаб и оценим результаты", - заключил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4