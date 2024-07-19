Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону 2024-2025 года.

Как отметил глава региона, подготовка ведется с весны и в ней традиционно участвуют все муниципальные образования, отраслевые министерства, ресурсоснабжающие организации. "Здесь все приоритеты расставлены. Главное - не допустить ни в одном из направлений неподготовленности, - поставил задачу Вячеслав Федорищев. - По тем объектам, по которым уже выданы или сейчас выдаются паспорта готовности, очень внимательно проанализировать, как они были выданы, достаточно ли был проведен аудит такого рода объектов. Главное - обеспечить стопроцентную надежность подготовки к отопительному сезону для всех жителей Самарской области".

Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко в своем докладе обобщил данные в целом по области. Из 2145 котельных в регионе подготовлены к предстоящему зимнему сезону 1607, или 74,9%. По тепловым сетям готовность по региону составляет 71,1%, в ряде муниципалитетов ведутся работы по перекладке сетей. Готовность жилищного фонда - 71,5%, учреждений образования - 61,5%, объектов медицинских учреждений - 69,2%. В части учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения - только в восьми муниципальных образованиях на данный момент обеспечена готовность от 70% и выше. В целом готовность муниципалитетов составляет 72,3% при плановом показателе 66,7%.

И.о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Васильев обратил внимание на ситуацию прошлого года, когда без паспортов готовности и актов готовности к отопительному сезону отработали три района области. Ведомство уже начало плановые проверки, и пока они проведены в девяти муниципальных образованиях. В числе выявленных нарушений Евгений Васильев обозначил такие, как отсутствие ремонтных работ в зданиях котельных, истечение срока безопасной эксплуатации оборудования, отсутствие договора на техническое обслуживание оборудования со специализированной организацией и другие. "Информация о выявленных замечаниях передается в комиссию органов МСУ для работы. Мы проводим консультирование по вопросам, чтобы эти нарушения устранить", - отметил он.

Вячеслав Федорищев обратился к и.о. руководителя управления Ростехнадзора с просьбой еженедельно предоставлять данные в разрезе муниципальных образований о том, как продвигается подготовка.

Говоря об озвученной врио министра цифре общей готовности муниципалитетов 72,3%, Евгений Васильев подчеркнул: "Мы скептически относимся к данному проценту по причине того, что этот процент исходит от суммы освоенных денег на эти восстановительные, подготовительные, ремонтные работы. И эта сумма в бюджете закладывается не из потребности, что необходимо сделать, а из того, сколько денег есть".

В связи с этим по решению главы региона со следующего штаба будет изменен подход к оценке готовности: в его основу ляжет количество ресурсов, необходимое для обеспечения нормальной подачи тепла. "Объективная картина должна быть всегда", - отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания участники обсудили ситуацию по обеспечению подготовки к зимнему сезону муниципалитетов, находящихся пока в рисковой зоне. Особое внимание Вячеслав Федорищев акцентировал на Тольятти, где сейчас наиболее низок уровень подготовки. Решено проанализировать ситуацию на месте и уже завтра провести там выездное заседание штаба. "Тольятти прошу подготовиться и внимательно провести ревизию всей работы", - обозначил задачу Вячеслав Федорищев.

"Мы не допустим того, чтобы у нас муниципальные образования не были готовы к отопительному сезону. Поэтому прошу: там, где у нас сейчас отставание, - ускорить работы в таком уже, можно сказать, экстренном порядке. Там, где необходима помощь, - докладывайте. Пока будем работать по направлениям. Через две недели, получив объективную информацию, запланируем следующий расширенный штаб и оценим результаты", - заключил глава региона.