В Самарской области победители конкурса получат гранты на реализацию социальных проектов

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Значимые инициативы некоммерческого сектора вновь получат поддержку региона. В этом году общий объем грантового фонда превышает 88 млн рублей.

"Грантовый фонд состоит не только из средств областного бюджета. Мы продолжаем привлекать дополнительное финансирование конкурса. В этом году нашему министерству вновь выделен грант президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов. Общая сумма привлеченных средств из Фонда президентских грантов за четыре последних года превышает 160 миллионов рублей", — рассказал Дмитрий Богданов.

Интерес к конкурсу растет из года в год: если в 2019 г. в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников стабильно превышает 200 организаций. Растет и вовлеченность муниципалитетов. В этом году заявки подали организации из 30 муниципалитетов региона. Наибольшее количество заявок подано по направлениям, связанным с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, деятельностью в области патриотического воспитания, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения.

Особое внимание эксперты и члены конкурсной комиссии в этом году уделили проектам в области патриотического воспитания, защиты семьи и укрепления института семьи, а также проектам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

"На протяжении всего конкурса мы консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные сложности. Это упрощает упаковку заявок претендентам на гранты, а нам помогает повышать качество проектов и интерес к конкурсу со стороны инициативных команд региона, — акцентировал Дмитрий Богданов. — Гранты победителям мы предоставим не позднее сентября, что позволит организациям начать реализацию социальных проектов уже в текущем году".

По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 63 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 14 муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 231,2 тыс. руб., а максимальная — 2 млн рублей. Проекты-победители представлены по всем направлениям гранатовой поддержки, предусмотренным условиями конкурса.