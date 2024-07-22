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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова расскажут интересные факты о героях детских сказок и проведут экскурсию по ул. Саратовской

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова опубликовал афишу мероприятий на ближайшую неделю. Юных самарцев приглашают на мастер-класс "Сказочный остров (6+), а взрослых гостей - на экскурсию (12+) по ул. Фрунзе, которая раньше называлась Саратовской.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В среду, 24 июля, в 16:00 состоится четвертое занятие интерактивной программы "Сказочный июль". На мастер-классе "Сказочный остров" экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова расскажет историю происхождения сказок и интересные факты о популярных героях. Затем дети сделают общее панно, заселят его героями, растениями и разыграют собственную сказку. Занятие повторится 28 июля (воскресенье) в 11:00, а в 12:00 пройдет показ фильма "Аленький цветочек" (0+) режиссера Ирины Поволоцкой.

Стоимость участия — 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В пятницу, 26 июля, в 18:00 пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

В дореволюционный период улица Фрунзе именовалась Саратовской, а с 1915 года по декабрь 1918-го носила название Челышевская. Здесь располагались театр-цирк "Олимп", здание земской управы, челышевские доходные дома и баня, торговая школа имени Миронова, где училась Софья Михайловна Шустерман (мама Эльдара Рязанова), старейшая в городе аптека, принадлежавшая семейству Позернов, особняк Курлиной, дом дворянина Лебедевича, доходный дом Подбельского, католическая молельня, Казанско-Богородицкая единоверческая церковь и многое другое. Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие — бесследно исчезли.

Экскурсанты пройдутся по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды. Татьяна Пульная расскажет, как формировалась и трансформировалась улица, в каких годах строились ее главные архитектурные украшения и кто в этих домах жил, какие важные исторические события происходили здесь более 100 лет назад, в каком году улицу мостили и когда запустили первый трамвай.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

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