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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году исполняется 10 лет проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), который по государственному контракту с Минцифры России реализует "Ростелеком" с технологической поддержкой Tele2. Проект предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет сел, поселков, деревень, аулов и станиц с населением от 100 до 500 человек. Накануне юбилея аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг" при поддержке "Ростелекома", Tele2 и Минцифры России провело исследование о практических социально-экономических эффектах реализации проекта УЦН и влиянии появления интернета на жизнь в глубинке.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Первый этап проекта УЦН (2014–2021 годы) — это строительство точек доступа Wi-Fi в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. Первая такая точка появилась 17 февраля 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. Ежегодно "Ростелеком" вводил тысячи точек доступа по технологии Wi-Fi по всей стране. Всего на первом этапе было охвачено без малого 14 тыс. сел и деревень. Построено свыше 122 тысяч новых волоконно-оптических линий связи — это три экватора планеты Земля. Одновременно со строительством ВОЛС и точек Wi-Fi решались другие важные задачи: высокоскоростной интернет получали социально значимые объекты, включая школы и медицинские учреждения.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Во-первых, по решению Минцифры был расширен состав населенных пунктов-участников проекта — в него включены села и деревни, в которых проживает от 100 до 500 человек. Во-вторых, было решено строить на селе базовые станции (БС) мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Первая базовая станция вышла в эфир 19 марта 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

По проекту УЦН 2.0 к настоящему времени введена в эксплуатацию уже 4 841 базовая станция, построено свыше 17 тысяч километров ВОЛС. А с 2024 года "Ростелеком" и технологический партнер проекта Tele2 приступят к установке базовых станций GSM/LTE российского производства от компании "Булат". В исключительных случаях, когда прокладка наземных линий связи нецелесообразна по техническим и экономическим условиям, для подключения БС используются спутниковые технологии от компании "РТКОММ".

О масштабе проекта УЦН 2.0 говорят такие цифры: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 километров, а между северной и южной — 3 569 километров.

Подробнее о 10-летии проекта устранения цифрового неравенства — в видеоролике с участием президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Юбилей проекта УЦН — отличный повод, чтобы изучить социальные и экономические эффекты от появления интернета и мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Для проведения исследования применялись технологии big data Tele2 с использованием обезличенных данных. Главный вывод "ТМТ Консалтинг" — потребление услуг связи на БС проекта на треть выше, чем в среднем по стране. Анализ сетевого трафика показывает, что за месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гбайт мобильного интернет-трафика и 402 минуты общаются по мобильному телефону. Это объяснимо, ведь на селе меньше представлены другие форматы досуга и получения информации.

Появление качественного доступа в интернет помогает формированию единого информационного пространства, а также увеличивает аудиторию российского контента (фильмов, сериалов, музыки). Среди важных целей использования интернет-доступа абонента отметили знакомство с новостями (81%) и актуальной локальной информации (65%), получение госуслуг (72%), пользование электронной почтой (58%), просмотр контента блогеров (47%), онлайн-запись к врачу (42%), поиск работы (21%), удаленная учеба (19%) и работа (11%).

Среди самых часто используемых мобильных приложений:

  • Мессенджеры — 95%;
  • Соцсети — 86%;
  • Онлайн-банки — 79%;
  • Приложения для просмотра видео — 73% (онлайн-кинотеатры и иные видеосервисы);
  • Приложения для прослушивания и скачивания музыки — 68%.

Респонденты отмечают влияние подключения населенных пунктов на образ жизни и деятельности, помимо очевидной интенсификации общения с родными и близкими:

  • Координация административной и общественной деятельности.
    • Поселковые чаты стали способом оповещения о готовящихся локальных событиях и происшествиях, они могут использоваться как администрацией, так и библиотеками и досуговыми центрами.
    • Поселковые чаты также стали средой для обмена важной локальной информацией и объявлениями между жителями, инструментом для продвижения и предзаказа товаров и услуг и так далее.
  • Социальные возможности и эффекты:
    • Поддержание постоянных контактов соцработников со своими подопечными.
    • Организация удаленной учебы школьников в период карантинных мер и чрезвычайных ситуаций.
    • Неоднократно упоминалось влияние подключения на снижение уровня алкоголизма, очевидные причины — расширение возможностей проведения досуга и благоприятное влияние социальной вовлеченности людей.
  • Расширение предпринимательских возможностей.
    • Возможность соответствовать требованиям к маркировке продукции (в частности, молочной и лесозаготовительной), что ранее было в принципе сложно реализуемо.
    • Развитие индивидуального предпринимательства — продвижение своих услуг и ремесленных товаров, и, что встречается чаще — поиск заказов (на грузовые автоперевозки, выполнение работ и оказание услуг).
    • Развитие туристического бизнеса — как за счет более эффективного продвижения услуг и удобного взаимодействия с клиентами, так и благодаря возможности предоставить гостям доступ в интернет.

Полный текст исследования доступен по ссылке.

Фото и другие подробности о проекте устранения цифрового неравенства.

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