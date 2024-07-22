Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза

Ведомство нанимает ежеквартально не менее 600 врачей в больницы московской области.
Министерство здравоохранения Московской области автоматизировало процессы найма при помощи российской системы НОТА ЮНИОН. Решение позволило в 2,5 раза увеличить скорость и эффективность подбора, сократив временные затраты HR-отдела на обработку информации и составление систематизированных отчётов. Предпосылкой к замене решения стала неспособность прошлой системы гибко подстраиваться под быстро изменяющиеся процессы, происходящие в периметре Здравоохранения Московской области.
Ежеквартально Миндзрав нанимает около 600 врачей и среднего медицинского персонала в организации региона. Подобный объём требует актуальной аналитики по текущим вакансиям, отказам и их причинам и найму в целом. НОТА ЮНИОН имеет кастомизированную систему категорирования, благодаря которой специалисты кадрового отдела могут выбирать целевые категории сотрудников и создавать отчеты под конкретный запрос. Для того чтобы увидеть текущее состояние найма, менеджеру достаточно зайти в карточку вакансии.
Также ИТ-специалисты НОТА ЮНИОН добавили шаблоны офферов, что помогло ведомству существенно сэкономить ресурсы на создание индивидуальных предложений о работе для соискателей. Рекрутеру необходимо выбрать нужный вариант, а переменные значения автоматически заполнятся из карточки вакансии.
"Крайне важно было предложить решение, которое отвечает всем требованиям работы с системой Здравоохранения региона. Именно поэтому мы находились в тесной коммуникации с ведомством на протяжении всего срока реализации проекта: совместно определяли ключевые критерии категорирования и стремились не просто повысить эффективность работы рекрутеров, а создать для них интуитивно понятный и практичный инструмент. Уверен, что мы сможем эффективно развивать систему и в будущем", — подчеркнул Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.
"Учитывая нашу специфику работы, мы точно знали, какая функциональность необходима, и хотели найти технологического партнера, который смог бы предложить адаптивное решение и оказать поддержку на всех этапах реализации проекта. Сейчас благодаря НОТА ЮНИОН мы можем обрабатывать огромные массивы информации и подбирать большое количество сотрудников, значительно экономя ресурсы специалистов по найму", — отметила Корепанова Ирина Геннадьевна, Начальник управления кадровой политики Минздрава МО.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас