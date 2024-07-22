Вячеслав Федорищев окажет дополнительную помощь команде по следж-хоккею "Лада"

С 23 по 25 июля в Туле пройдут первые всероссийские соревнования по следж-хоккею среди ветеранов специальной военной операции "Герои нашего времени". В числе участников - тольяттинская "Лада". Накануне турнира с игроками команды встретился врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ходе рабочей поездки в Тольятти, которая состоялась 20 июля, глава региона побывал в ФОКе "Метеор". С января этого года на базе современного спортивного комплекса тренируется следж-хоккейная команда "Лада", состоящая из ветеранов спецоперации. Она создана при поддержке ХК "Лада" и самарского филиала фонда "Защитники Отечества". После тренировки врио губернатора пообщался с игроками команды.

"Мы все вами очень гордимся - вами и вашими товарищами, которые сейчас выполняют задачи спецоперации, и теми, кто уже вернулся. Вы сделали все возможное и невозможное для нашей страны. Это нельзя переоценить. Это то, что останется со всеми нами - гордость и благодарность, - обратился к участникам команды руководитель Самарской области. - То, что вы всем нам показываете пример того, как быть в спорте, - очень дорогого стоит. Вы подаете пример детям, людям старшего возраста, как не падать духом".

В ходе общения Вячеслав Федорищев узнал у игроков "Лады", нужна ли команде дополнительная помощь в части организации тренировок. Спортсмены рассказали, что все условия созданы, занятия проводятся три раза в неделю, вся необходимая экипировка предоставлена. Игроки "Лады" обозначили несколько просьб. Вячеслав Федорищев сразу же дал необходимые поручения, пожелания спортсменов будут отработаны.

Спортсмены рассказали руководителю региона, что в последние месяцы активно готовятся к первым всероссийским соревнованиям по следж-хоккею среди ветеранов СВО "Герои нашего времени", который состоится в Туле. В турнире выступят четыре команды, в том числе две из Самарской области - тольяттинская "Лада" и самарский ЦСК ВВС.

"Все четыре команды на этих соревнованиях - однозначно победители, какие бы места ни заняли. Вы - это люди, которые прошли огонь и воду, а сейчас показывают, какими должны быть характер и сила духа", - сказал Вячеслав Федорищев.

Представители команды также озвучили главе региона инициативу по созданию всероссийской лиги по следж-хоккею среди ветеранов СВО. Участники спецоперации соревнуются с командами, занимающимися следж-хоккеем много лет на профессиональной основе.

"Очень правильное предложение. Как вернетесь с соревнований, буду ждать от вас подробной информации по созданию лиги ветеранов. Обязательно поддержим!" - отметил глава региона.

Глава Самарской области также попросил игроков "Лады" - ветеранов СВО дополнительно подумать, какая еще поддержка им необходима, и не только в части занятий спортом, но и в жизненных, бытовых вопросах. Все предложения Вячеслав Федорищев попросил направить ему для дальнейшей отработки. Он напомнил, что в регионе создается региональный фонд "Служение людям", который, наряду с государственной организацией "Защитники Отечества", будет нацелен на комплексную помощь участникам и ветеранам СВО, их семьям.

"По тем задачам, которые нельзя решить с помощью федерального и регионального бюджета, будем финансировать из нового фонда. Как только вы соберете все свои вопросы - передавайте мне. Там, где необходимо, поможем. Например, это технические средства реабилитации, обустройство и оснащение жилья. Шаг за шагом будем делать, - отметил Вячеслав Федорищев. - Мы сейчас готовим программу развития Самарской области. Задач и проблем очень много - будем их решать. Каждый коллектив, куда прихожу, прошу мне здесь подсказывать. И вы мне подсказывайте, что надо доработать. Давайте вместе подумаем, что еще нужно сделать для родного региона системно и планомерно в течение ближайших лет".