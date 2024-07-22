Команда "Тольяттиазота" по хоккею с мячом стала бронзовым призером международного турнира "Кубок дружбы"

Корпоративная команда ТОАЗа по хоккею с мячом заняла третье место на четвертом международном турнире "Кубок дружбы", который состоялся в Тольятти. АО "Тольяттиазот" выступил генеральным партнером соревнований.

В этом году турнир был посвящен 45-летию "Тольяттиазота" и приобрел статус международного. Участниками стали 12 команд из различных регионов России и Казахстана.

Соревнования проходили в течение двух дней. В серии групповых матчей команда Компании встретилась с хоккеистами из Ульяновска, Королева, Самары, Саратова, Сыктывкара и Москвы. На первом этапе сборной ТОАЗа удалось одержать пять побед подряд. В решающей игре полуфинала она уступила соперникам из Димитровграда со счетом 3:4.

Победителем турнира стала команда "Славное братство" из Ульяновска, второе место заняла сборная "Черемшан-Нейтрон" из Димитровграда.

"Тольяттиазот" на регулярной основе поддерживает корпоративные команды по различным видам спорта и развивает спортивное направление в регионе присутствия. Ежегодный турнир по хоккею с мячом стал уже визитной карточкой города. Именно в Тольятти собираются сильнейшие игроки со всей страны. В этом году соревнования стали более значимыми, так как в них приняли участие спортсмены из Казахстана. Команда ТОАЗа в очередной раз показала достойный результат, войдя в тройку сильнейших", — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ".