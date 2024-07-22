Самарские кардиохирурги помогают пациентам со сложными кальцинированными поражениями коронарных артерий

Врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова с помощью современного оборудования освоили новый вид операции при сложных кальцинированных поражениях коронарных артерий. Этот метод называется ротационная (вращательная) атерэктомия.
Он используется при ишемической болезни сердца для очищения коронарных сосудов с помощью специального ротационного (вращающегося) бура с алмазным напылением диаметром 1,5 мм, который вводится через катетер. Его применяют, когда в составе атеросклеротической бляшки, приводящей к закупорке сосуда, присутствуют фрагменты кальция.
В аппарат подается воздух под высоким давлением и бур, который может крутиться со скоростью до 180 тысяч оборотов в минуту, подходит к кальцинированной бляшке, точно срезает со стенок кальций, нормализует кровоток и подготавливает артерию к стентированию.
"Кальций — это камень. Ставить стенты в сосуды, которые поражены им, не представляется возможным. Артерия просто не выдержит давление баллона. Поэтому кальцинированные бляшки долгое время для нас были в прямом смысле камнем преткновения. Пациенты с таким поражением получали консервативное лечение и медикаментозную поддержку. Благодаря новому оборудованию и освоению современной технологии мы можем с помощью специального бура срезать кальций и на это место устанавливать стент, возвращая нормальный кровоток в артериях", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.
В июне самарские врачи провели 7 подобных операций совместно с опытным специалистом по этой методике, врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан Багратом Боджгуа. Сегодня врачи проводят эти операции самостоятельно.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас