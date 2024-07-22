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Здравоохранение Общество

Самарские кардиохирурги помогают пациентам со сложными кальцинированными поражениями коронарных артерий

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова с помощью современного оборудования освоили новый вид операции при сложных кальцинированных поражениях коронарных артерий. Этот метод называется ротационная (вращательная) атерэктомия.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Он используется при ишемической болезни сердца для очищения коронарных сосудов с помощью специального ротационного (вращающегося) бура с алмазным напылением диаметром 1,5 мм, который вводится через катетер. Его применяют, когда в составе атеросклеротической бляшки, приводящей к закупорке сосуда, присутствуют фрагменты кальция.

В аппарат подается воздух под высоким давлением и бур, который может крутиться со скоростью до 180 тысяч оборотов в минуту, подходит к кальцинированной бляшке, точно срезает со стенок кальций, нормализует кровоток и подготавливает артерию к стентированию. 

"Кальций — это камень. Ставить стенты в сосуды, которые поражены им, не представляется возможным. Артерия просто не выдержит давление баллона. Поэтому кальцинированные бляшки долгое время для нас были в прямом смысле камнем преткновения. Пациенты с таким поражением получали консервативное лечение и медикаментозную поддержку.  Благодаря новому оборудованию и освоению современной технологии мы можем с помощью специального бура срезать кальций и на это место устанавливать стент, возвращая нормальный кровоток в артериях", — рассказал  главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

В июне самарские врачи провели 7 подобных операций совместно с опытным специалистом по этой методике, врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан Багратом Боджгуа. Сегодня врачи проводят эти операции самостоятельно.

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