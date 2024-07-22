16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области открыты кабинеты по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью В Богатовском районе обновляются подразделения больницы 300 грамм без вреда для здоровья: врач ВСК рассказал о летней норме потребления арбуза Самарские кардиохирурги помогают пациентам со сложными кальцинированными поражениями коронарных артерий Минздрав МО ускорил процесс найма сотрудников в 2,5 раза

Здравоохранение Общество

300 грамм без вреда для здоровья: врач ВСК рассказал о летней норме потребления арбуза

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбуз — символ лета, который неизменно ассоциируется с яркими солнечными днями и пикниками на свежем воздухе. В ягоде содержатся различные витамины и микроэлементы, которые при умеренном потреблении оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья. Однако, несмотря на пользу, арбуз может быть противопоказан людям с некоторыми заболеваниями. О том, сколько можно съесть любимой ягоды за раз, с какими продуктами можно и нельзя сочетать арбуз и кому он противопоказан — рассказывает врач-терапевт Страхового Дома ВСК Алина Красикова.

Арбуз богат ликопином — антиоксидантом, который защищает клетки организма от повреждений, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов опухолевых образований. Аминокислота цитруллин, содержащаяся в арбузе, способствует улучшению кровообращения и уменьшению мышечной боли после тренировок. Клетчатка в арбузе поддерживает здоровое пищеварение, а высокая "водянистость" помогает улучшить функцию почек и поддерживать упругость кожи.

С осторожностью есть арбуз нужно при сахарном диабете — ягода содержит натуральный сахар, что может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а также людям с проблемными почками, так как из-за высокого содержания воды и калия чрезмерное употребление арбуза может перегрузить орган. Не стоит забывать и о вероятности аллергических реакций.

Арбуз на 90% состоит из воды, что делает его прекрасным средством для утоления жажды в жаркую погоду. Однако следует помнить, что он также содержит сахар, пусть и в натуральной форме, поэтому переедать ягоду, а также полностью заменять арбузом потребление обычной воды не стоит. Для взрослых рекомендованное количество арбуза в день составляет около 200-300 граммов — это примерно один-два небольших ломтика. Для детей эта порция может быть несколько меньше, в зависимости от возраста и уровня активности.

Арбуз хорошо сочетается с ягодами и фруктами, такими как клубника, черника и апельсины. Однако есть его с калорийными продуктами, такими как мясо и жирные сыры, не рекомендуется, так как это может вызвать расстройство желудка. Хорошими сочетаниями с этой ягодой считаются сыр фета и мята (популярный летний салат), а также арбуз с лаймом и медом как освежающий десерт. Не рекомендуется и сочетать арбуз с дыней, так как оба продукта содержат много воды и могут вызвать вздутие живота и диарею.

В летний период довольно часто фиксируются случаи отравления арбузами. Чаще всего это связано с избыточным содержанием нитратов в ягодах, выращенных с использованием химических удобрений, а также с содержанием в продукте бактерий из-за нарушений при хранении и транспортировке. Также опасно потреблять перезрелый арбуз, т. к. в нем могут успеть развиться патогенные микроорганизмы. Симптомы отравления арбузом могут проявиться через несколько часов после употребления и включают тошноту и рвоту, диарею, боли в животе, повышенную температуру и слабость. При первых признаках отравления важно немедленно обратиться к врачу.

"В качестве первой помощи при отравлении ягодой рекомендуется принять сорбенты, такие как активированный уголь, смекта, энтеросгель и пить большое количество чистой воды. Это поможет уменьшить воздействие токсинов на организм до получения профессиональной медицинской помощи. Арбуз — великолепный летний фрукт, который при умеренном и правильном употреблении приносит большую пользу организму. Важно соблюдать перечисленные рекомендации, чтобы избежать негативных последствий и максимально насладиться его освежающими свойствами", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4