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В Самарской области МТС открыла предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным режимом Harcourt для портретной съемки

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro с режимом портретной съемки Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. Новинка доступна для жителей Самарской области со скидкой и умными часами в подарок.

Фото: предоставлено МТС

Предзаказ на HONOR 200 и 200 Pro можно сделать на сайте МТС. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 рублей. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR Watch 4 в подарок. На новинки также действует рассрочка 0-0-24.

"Мы видим высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте. За первые шесть месяцев этого года в России было продано 1,8 млн устройств дороже 50 тыс. рублей на сумму 165 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 20% в штуках и на 32% в деньгах. Главным драйвером роста сегмента становятся бренды из Китая, которые активно наращивают своё присутствие в этой категории. Год к году рост китайских брендов в категории 50–70 тыс. рублей составил 55% в штуках, в сегменте 70+ тыс. рублей увеличился почти в 3 раза, а общее количество продаж в этих сегментах увеличилось более чем в 20 раз. HONOR — один из лидеров в этой категории, только в этом году мы представили модели Magic V2 и Magic6 Pro от этого бренда, которые успешно зарекомендовали себя, и уже входят в топ популярных устройств. Уверены, что уже на старте предзаказа HONOR 200 и 200 Pro также смогут заинтересовать российских потребителей", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О новинке

Смартфон HONOR 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3″) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy, а также телефотокамерой 50 Мп с зумом 2.5х и оптической стабилизацией и камерой 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой. В HONOR 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

Процессоры смартфонов обладают высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами, а новейший техпроцесс позволяет сохранять высокую энергоэффективность и длительное время работы без подзарядки.

Уникальный режим съемки на базе технологий искусственного интеллекта, который выбирает оптимальные параметры и в девять этапов обрабатывает полученное изображение. Это позволяет воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt с уникальным светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

Гид потребителя

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