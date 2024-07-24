В Богатовском районе обновляются подразделения больницы

Капитальный ремонт офиса врача общей практики Богатовской больницы в селе Виловатое выполнен в рамках национального проекта "Здравоохранение". Более 1200 взрослых и детей — жители сел Виловатое и Андреевка, а также поселка Буревестник — наблюдаются, получают необходимую помощь и проходят диспансеризацию в обновленных условиях.
"Благодаря преобразованиям созданы более комфортные условия как для наших пациентов, так и для специалистов на рабочем месте. Организована работа ЕМИАС, появилась удобная маршрутизация и навигация", — отметила главный врач Богатовского центральной районной больницы Юлия Полушкина.
Оперативно оказывать неотложную помощь жителям села Виловатое и перевозить биоматериал в лабораторию помогает автомобиль, поставленный благодаря нацпроекту.
Обновление медицинской инфраструктуры в районе продолжается. В этом году, благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета по инициативе врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие сети ФАПов, в поселке Заливной будет возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Всего в регионе на эти средства в этом году дополнительно возведут 24 ФАПа.
Также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в 7 муниципальных районах будут возведены 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория. Кроме того, 2 новых ФАПа и 1 врачебная амбулатория появятся в селах региона за счет ранее выделенных средств областного бюджета.
Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.
Помимо этого, планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений в рамках нацпроекта.
Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас