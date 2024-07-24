Жители Самарской области стали на 30% больше смотреть фильмы и сериалы в первой половине 2024 года

МТС с помощью онлайн кинотеатра KION, который является частью цифровой экосистемы, проанализировала интерес жителей Самарской области к фильмам и сериалам. За просмотром фильмов и сериалов жители региона стали проводить на 30% времени больше, чем в прошлом году.

Аналитики KION связывают рост смотрения контента в прошедшем полугодии с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес жителей Самарской области к просмотру контента на стриминговых платформах.

Исследование показало, что жители Самарской области чаще всего выбирают для просмотра драмы, мелодрамы, а также семейные комедии. На первом месте по количеству просмотров в регионе сериал "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным. Далее по количеству просмотров следует остросюжетный детектив "Банда "ЗИГ ЗАГ" с Игорем Петренко в главной роли. Третье место занимает семейная комедия "Чебурашка". Также в ТОП-5 самых просмотровых кинолент попала мелодрама "Вернуть любой ценой" и драма "Позывной "Пассажир".