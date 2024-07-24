В Тольятти подрядчик отказался делать капремонт в школе №20

Тольяттинская школа №20 осталась без капремонта из-за отказа подрядчика выполнять работы, сообщает пресс-служба регионального УФАС.
По информации ведомства, стоимость строительных работ оценивалась в 14 млн руб., но ООО "Назик" не приступило к выполнению своих обязательств, ссылаясь на несоответствие материалов, при этом не воспользовалось возможностью выполнить другие работы и не уведомило заказчика о своих трудностях до приостановки.
Комиссия Самарского УФАС отметила, что подрядчик был ознакомлен с проектной документацией и не предоставил доказательства невозможности исполнения договора. Контракт школы с компанией был расторгнут, а ООО "Назик" добавлено в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!