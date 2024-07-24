В Тольятти подрядчик отказался делать капремонт в школе №20

Тольяттинская школа №20 осталась без капремонта из-за отказа подрядчика выполнять работы, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

По информации ведомства, стоимость строительных работ оценивалась в 14 млн руб., но ООО "Назик" не приступило к выполнению своих обязательств, ссылаясь на несоответствие материалов, при этом не воспользовалось возможностью выполнить другие работы и не уведомило заказчика о своих трудностях до приостановки.

Комиссия Самарского УФАС отметила, что подрядчик был ознакомлен с проектной документацией и не предоставил доказательства невозможности исполнения договора. Контракт школы с компанией был расторгнут, а ООО "Назик" добавлено в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.