В день матча "Крыльев Советов" с "Ростовом" в Самаре усилят работу общественного транспорта

В пятницу, 26 июля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч (второй тур МИР РПЛ сезона 2024/2025) между командами "Крылья Советов" и "Ростов". Начало матча в 19:00.
Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, в обоих направлениях) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.
До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамваях маршрута № 5.
Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые едут от ТЦ "Апельсин" до улицы Ташкентской, с соблюдением всех остановочных пунктов.
Для удобства болельщиков после матча дополнительно будет подан подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 25. Трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте "Солидарность Самара Арена".
Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча на остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" сосредоточат дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановке "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
По информации профильного городского департамента, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!