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Общество

В день матча "Крыльев Советов" с "Ростовом" в Самаре усилят работу общественного транспорта

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 июля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч (второй тур МИР РПЛ сезона 2024/2025) между командами "Крылья Советов" и "Ростов". Начало матча в 19:00.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, в обоих направлениях) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамваях маршрута № 5.

Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые едут от ТЦ "Апельсин" до улицы Ташкентской, с соблюдением всех остановочных пунктов.

Для удобства болельщиков после матча дополнительно будет подан подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 25. Трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте "Солидарность Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча на остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" сосредоточат дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановке "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации профильного городского департамента, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

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