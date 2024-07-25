Сбер с партнерами запустил онлайн проект по диагностике и профилактике деменции в России

Сбер, СберЗдоровье и благотворительный фонд "Память поколений" помогут клиентам и их близким распознать опасные симптомы деменции и вовремя начать лечение.

По статистике, у 20% людей старше 65 лет обнаруживают деменцию — деградацию когнитивных функций: памяти, мышления, речи, восприятия и анализа информации и т. п. Но первые признаки деменции могут проявляться и значительно раньше. На сайте проекта Деменция.net можно за несколько минут пройти бесплатный онлайн-скрининг на наличие когнитивных изменений или проверить своего близкого.

Тестирование поможет выявить умеренные нарушения памяти и мышления, а также ранние симптомы деменции. Задания теста позволяют проверить ориентацию во времени, вербальные, интеллектуальные и зрительно-пространственные способности, возможности памяти и способность к решению бытовых задач. Если результаты теста неудовлетворительные, то можно обратиться за консультацией к специалисту, чтобы вовремя начать лечение.

Получить консультацию также рекомендуется, если у человека наблюдаются ухудшение памяти, изменения в поведении или характере. Для этого можно выбрать одну из программ от СберЗдоровья:

базовую — в неё входит онлайн-консультация невролога и скидки на анализы по направлению врача;

расширенную — в неё дополнительно включена онлайн-консультация психолога.

Опытные специалисты сервиса определят, есть ли у пациента признаки деменции, помогут разобраться в причинах симптомов и составят план действий. Чем раньше получится выявить заболевание, тем больше шансов замедлить его развитие.