ССК оказала помощь в оборудовании тренировочного полигона Росгвардии

По обращению руководства Росгвардии по Самарской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "Самарская сетевая компания" оказало безвозмездную помощь в освещении территории учебного полигона и стрельбища, используемого для тренировок личного состава.

Ранее, в 2023 году, энергетики ССК уже провели ряд работ по его оборудованию и электрификации. В этом году силами компании были установлены 34 световые опоры с уличными светодиодными фонарями, что улучшило условия для проведения комплексных тренировок в темное время суток.

Напомним, что среди сотрудников ССК есть те, кто по призыву или добровольно вступил в ряды военнослужащих, находящихся в зове проведения специальной военной операции, а ремонтные бригады ССК выезжают в командировки в ДНР, чтобы оказать специализированную помощь местным коллегам.