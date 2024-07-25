ССК оказала помощь в оборудовании тренировочного полигона Росгвардии

По обращению руководства Росгвардии по Самарской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области АО "Самарская сетевая компания" оказало безвозмездную помощь в освещении территории учебного полигона и стрельбища, используемого для тренировок личного состава.
Ранее, в 2023 году, энергетики ССК уже провели ряд работ по его оборудованию и электрификации. В этом году силами компании были установлены 34 световые опоры с уличными светодиодными фонарями, что улучшило условия для проведения комплексных тренировок в темное время суток.
Напомним, что среди сотрудников ССК есть те, кто по призыву или добровольно вступил в ряды военнослужащих, находящихся в зове проведения специальной военной операции, а ремонтные бригады ССК выезжают в командировки в ДНР, чтобы оказать специализированную помощь местным коллегам.
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А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.