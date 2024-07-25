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Музыка Культура

Автор из Тольятти вышел в финал песенного конкурса "Родники-2024"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большое жюри всероссийского конкурса "Родники" подвело итоги конкурса новых русских песен "Родники — 2024". Из 1862 присланных на конкурс композиций были отобраны 24, которые стали финалистами в шести номинациях: "Исполнение", "Музыка", "Песни с фронта", "Песня", "Текст", "Народное голосование".

Фото: Даниил Василевский

Среди финалистов в номинации "Песня" произведение тольяттинского композитора Владимира Вастьянова — "Мой дом".

Финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде, 4 ноября — в День народного единства. Номинанты выступят на одной сцене с идеологом и художественным руководителем проекта Олегом Газмановым, а также другими звездами российской эстрады.

"4 ноября в День России, в Нижнем Новгороде я исполню нашу с моим родным братом Максимом песню, которая называется "Мой дом". Конечно, эта песня написана про наш родной дом, двор на ул. Жилина в Тольятти. Но мы постарались написать так, чтобы в этой песне каждый слушатель узнал именно свой родной дом и двор. Вспомнил своих родных и близких, и тех, кого с нами уже нет", — отметил Владимир Вастьянов, поэт, композитор, шоумен, солист ВИА Санитары, финалист национального проекта "Родники", лауреат международного конкурса Автора, продюсерского центра Игоря Матвиенко.

"Родники" — открытая площадка для всех, кто создает и поет песни: композиторов и поэтов, музыкантов и аранжировщиков, сольных исполнителей и музыкальных коллективов, профессионалов и любителей. В каталоге "Родников" уже 20 тыс. авторских произведений. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ)

"Участие в таком конкурсе особенно приятно мне, как региональному артисту, потому как является хорошим трамплином в мир большого шоу-бизнеса. Конечно, предстоит очень много работы. Необходимо хорошо подготовиться к финалу, предстоит работа с режиссерами-постановщиками, с педагогами, с художниками по костюмам. Я не испытываю страха от предстоящего участия в финале, потому как уже достаточно много лет работаю на сцене в составе ВИА "Санитары", в том числе на одной сцене со звездами первой величины, на очень большие аудитории. Однако легкое волнение из-за высокой ответственности есть. Во-первых, предстоит представить родной Самарский край, во-вторых, не часто приходится петь свои авторские песни звездам эстрады, в третьих, в финал отобраны достаточно сильные песни и хорошие исполнители, борьба за призовые места будет очень напряженной. Но самое главное даже не победа, самое главное, чтобы наши песни звучали для людей, потому что они несут светлое, несут добро!" — подчеркнул Владимир Вастьянов.

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