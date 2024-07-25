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Общество

В Международный день тигра самарская телебашня примет "тигриную" расцветку

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 июля по 1 августа на телебашне в Самаре включат "тигриную" подсветку в честь Международного дня тигра. На телебашне появится логотип, символика Центра "Амурский тигр".

Подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля. Праздник учрежден в 2010 г. на первом "Тигрином саммите". Его цель — повысить осведомленность общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

29 июля также считается днем рождения Центра "Амурский тигр". Именно в этот день в 2013 г. по инициативе президента России Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановление популяции амурского тигра. Благодаря усилиям российских специалистов за последние 10 лет популяция редкого полосатого хищника увеличилась на треть и сейчас составляет около 750 особей, включая тигрят.

Акция Центра "Амурский тигр" проводится уже в четвертый раз. В ней примут участие Останкинская телебашня и телебашни в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Калуге, Костроме, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Махачкале, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

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