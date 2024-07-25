В Самаре вечером 25 июля закроют движение трамваев от Барбошиной поляны до Московского шоссе

В Самаре 25 июля на три часа введут ограничение на движение трамваев по ул. Ново-Садовой от Барбошиной поляну до перекрестка ул. Ташкентской и Московского шоссе.
Как сообщает департамент транспорта, в связи с необходимостью производства ремонтных работ на трамвайных путях в районе трамвайного кольца у Барбошиной поляны с 20:00 до 23:00 трамваи маршрутов № 22, 24, 25 будут следовать до стадиона "Самара Арена".
Временно, в период ремонта, движение трамваев от Барбошиной поляны до перекрестка улицы Ташкентской и Московского шоссе будет закрыто.
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