Душевная, эмоциональная и ироничная история — завершились съемки драмеди "Между нами химия"

Завершились съемки комедийной драмы "Между нами химия" (16+) о женщине с тяжелым диагнозом, которая борется за будущее своих детей. Главные роли исполнили Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссер проекта — Карина Чувикова ("Нина"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.
За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Чистые" и другие).
Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).
Евгений Сангаджиев, актер:
"Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный, он подключается к пациенту и пытается помогать на психологическом уровне. Для меня эта роль была ответственной, было важно тонко ввести персонажа в историю главной героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди".
Карина Чувикова, режиссер:
"У нас была сцена с сильным эмоциональным диалогом на крыше, за которую я очень переживала. В нем герой 11-летнего Мирона Проворова врывается на крышу, со слезами просит у Вселенной, чтобы папа, улетевший по легенде мамы в космос, вышел на связь, а мама перестала приносить домой цветы от другого мужчины. Это было непросто для ребенка, но мы сняли всё сразу. Мирон своей импровизацией потряс всю нашу команду".
Павел Ворожцов, актер:
"Сериал о нас с вами, о проживающих эту жизнь людях. О том, какими нелепыми, мелкими, мелочными, суетливыми и в то же время какими смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся ни много ни мало со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности это не социальная драма, а драматическая комедия — легкая и с юмором".
Михаил Врубель, продюсер сериала, основатель студии "Водород":
"Между нами химия" — это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации. Жизнь часто ставит перед нами непростые задачи, и это как раз тот самый случай. Мы знаем, что "женщина в сложной ситуации" — это, можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал".
Александр Андрющенко, продюсер сериала, основатель студии "Водород":
"Автором и режиссером сериала "Между нами химия" стала Карина Чувикова — талантливая выпускница школы "Индустрия". Этот дебют без сомнений станет очередным успехом, в чем зритель онлайн-кинотеатра Wink.ru сможет убедиться уже совсем скоро".
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл