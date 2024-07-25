Душевная, эмоциональная и ироничная история — завершились съемки драмеди "Между нами химия"

Завершились съемки комедийной драмы "Между нами химия" (16+) о женщине с тяжелым диагнозом, которая борется за будущее своих детей. Главные роли исполнили Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссер проекта — Карина Чувикова ("Нина"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии". Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Чистые"‎ и другие).

Фото со съемок

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Евгений Сангаджиев, актер:

"Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный, он подключается к пациенту и пытается помогать на психологическом уровне. Для меня эта роль была ответственной, было важно тонко ввести персонажа в историю главной героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди".

Карина Чувикова, режиссер:

"У нас была сцена с сильным эмоциональным диалогом на крыше, за которую я очень переживала. В нем герой 11-летнего Мирона Проворова врывается на крышу, со слезами просит у Вселенной, чтобы папа, улетевший по легенде мамы в космос, вышел на связь, а мама перестала приносить домой цветы от другого мужчины. Это было непросто для ребенка, но мы сняли всё сразу. Мирон своей импровизацией потряс всю нашу команду".

Павел Ворожцов, актер:

"Сериал о нас с вами, о проживающих эту жизнь людях. О том, какими нелепыми, мелкими, мелочными, суетливыми и в то же время какими смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся ни много ни мало со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности это не социальная драма, а драматическая комедия — легкая и с юмором".

Михаил Врубель, продюсер сериала, основатель студии "Водород":

"Между нами химия" — это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации. Жизнь часто ставит перед нами непростые задачи, и это как раз тот самый случай. Мы знаем, что "женщина в сложной ситуации" — это, можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал".

Александр Андрющенко, продюсер сериала, основатель студии "Водород":

"Автором и режиссером сериала "Между нами химия" стала Карина Чувикова — талантливая выпускница школы "Индустрия". Этот дебют без сомнений станет очередным успехом, в чем зритель онлайн-кинотеатра Wink.ru сможет убедиться уже совсем скоро".