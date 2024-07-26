Конец июля в Самаре будет умеренно теплым

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области в ближайшие дни, с 26 по 30 июля.
В пятницу, 26 числа, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, северный, 8...13 м/с. Температура воздуха +20...+22 °C.
В субботу, 27 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем +20...+25 °C.
28 июля в Самарской области по-прежнему будет облачно. Ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10...+15 °C, днем +20...+25 °C.
Начало рабочей недели в губернии прогнозируется умеренно теплым. В понедельник, 29 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем +21...+26 °C.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.