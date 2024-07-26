День ВМФ в Самаре отметят на набережной 28 июля

В воскресенье, 28 июля, в 12:00 часов в Самаре у памятника Соловецким юнгам на 1-й очереди набережной реки Волги состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России. Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке правительства Самарской области.
Место проведения мероприятия выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.
По инициативе юнармейцев Самарской области митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Андреевского флага. В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. В ходе проведения торжественного мероприятия будет организован показ прямой трансляции Главного военно-морского парада, проводимого в Санкт-Петербурге.
В этот день будет работать полевая кухня, где можно будет попробовать традиционное блюдо моряков "макароны по-флотски".
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.