Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам господдержки

46 лет назад родился первый ребенок после ЭКО. По инициативе российских врачей этот день стал всемирным Днем вспомогательных репродуктивных технологий. Спустя 8 лет, в 1986 году, родился первый ребенок после ЭКО в России.

На сегодняшний день в Самарской области за счет государственной поддержки благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родились почти 9 000 детей.

"Новейшие методики и профессионализм врачей-репродуктологов и эмбриологов, государственное финансирование лечения пар с бесплодием помогли около 9000 семьям стать счастливыми. Многие из родителей вернулись в клиники за вторым, третьим, а некоторые уже за четвертым ребенком, — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. — В 2009 году появился на свет первый ребенок после ЭКО в медицинском центре "Династия". В этом году для коллектива центра случилось значимое событие — рождение 6 500 ребенка после ЭКО. 8 июля в День семьи, любви и верности мы организовали для наших детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей спортивный праздник. Отрадно, что все с благодарностью вспоминали пройденный путь к семейному счастью. Главное, не упустить драгоценное время. ВРТ сегодня — абсолютная реальность, обеспечиваемая государственной финансовой поддержкой".

По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.

"В этом году лечение методом ЭКО в рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется 4 медорганизациями Самарской области. За полгода отработано более 1770 квот, выделенных на проведение ЭКО в нашем регионе. Министерством приняты меры, по результатам которых сверх объема выделено еще 300 квот. Проводим дополнительную работу по увеличению количества проводимых циклов ЭКО и сокращению сроков ожидания", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Врачи напоминают всем о важности заботы о репродуктивном здоровье.

"Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. С этого года в перечень обследований включена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 18 до 49 лет, — подчеркнула Ирина Моисеева. — Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс".

Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.