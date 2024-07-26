Почти 9000 детей родились в Самарской области благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и мерам господдержки

46 лет назад родился первый ребенок после ЭКО. По инициативе российских врачей этот день стал всемирным Днем вспомогательных репродуктивных технологий. Спустя 8 лет, в 1986 году, родился первый ребенок после ЭКО в России.
На сегодняшний день в Самарской области за счет государственной поддержки благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родились почти 9 000 детей.
"Новейшие методики и профессионализм врачей-репродуктологов и эмбриологов, государственное финансирование лечения пар с бесплодием помогли около 9000 семьям стать счастливыми. Многие из родителей вернулись в клиники за вторым, третьим, а некоторые уже за четвертым ребенком, — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия" Ирина Моисеева. — В 2009 году появился на свет первый ребенок после ЭКО в медицинском центре "Династия". В этом году для коллектива центра случилось значимое событие — рождение 6 500 ребенка после ЭКО. 8 июля в День семьи, любви и верности мы организовали для наших детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей спортивный праздник. Отрадно, что все с благодарностью вспоминали пройденный путь к семейному счастью. Главное, не упустить драгоценное время. ВРТ сегодня — абсолютная реальность, обеспечиваемая государственной финансовой поддержкой".
По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
"В этом году лечение методом ЭКО в рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется 4 медорганизациями Самарской области. За полгода отработано более 1770 квот, выделенных на проведение ЭКО в нашем регионе. Министерством приняты меры, по результатам которых сверх объема выделено еще 300 квот. Проводим дополнительную работу по увеличению количества проводимых циклов ЭКО и сокращению сроков ожидания", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
Врачи напоминают всем о важности заботы о репродуктивном здоровье.
"Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. С этого года в перечень обследований включена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин с 18 до 49 лет, — подчеркнула Ирина Моисеева. — Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс".
Напомним, профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас