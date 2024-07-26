В Чапаевске полицейские уничтожили 500 кв. м конопли

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В Чапаевске полицейские вместе с администрацией города очистили территорию от наркосодержащих растений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области