В регионе половина пляжей не прошла проверку по санитарным нормам

Вода на половине пляжей Самарской области не прошла проверку Роспотребнадзора по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба ведомства. Купаться там не рекомендуется.
На 25 июля проверку не прошли пляжи на 1,2 и 4 очереди набережной, в районе Загородного парка и на ул. Советской Армии в Самаре. В Тольятти плохие пробы воды оказались на пляжах Волжский замок и Итальянский. Кроме того, не рекомендовано купаться в Жигулевске на пляже в мкр. Моркваши, в м. р. Безенчукский на муниципальных пляжах "Екатериновка" и "Васильевка", в Отрадном и Октябрьске, а также на 1-м и 2-м пляжах в Сызрани.
При этом в ведомстве уточняют, что возбудители инфекционных заболеваний в воде водоемов в зонах пляжей не обнаружены. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
Всего на 25 июля на территории Самарской области организовано 28 пляжей:
- пляж "Сакулино 1" г. Новокуйбышевска;
- пляж "Сакулино 2" г. Новокуйбышевска;
- пляж озеро Орлово г. Новокуйбышевска;
- пляж б/о "Утёс" м. р. Ставропольский;
- городской пляж № 1 г. о. Сызрань;
- городской пляж № 2 г. о. Сызрань;
- городской пляж № 3 г. о. Сызрань;
- пляж 1 очередь набережной г. о. Самара;
- пляж 2 очередь набережной г. о. Самара;
- пляж 4 очередь набережной г. о. Самара;
- пляж г. о. Самара в районе Загородного парка;
- пляж спуск на ул. Советской Армии г. о. Самара;
- пляж г. о. Самара в районе Барбошиной поляны;
- пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г. о. Самара;
- пляж Красноглинского района, г. о. Самара;
- пляж в районе Фестивальной поляны г. о. Самара;
- пляж б/о "Заря" м. р. Шигонский;
- пляж г. о. Отрадный (ДОЛ "Остров детства");
- муниципальный пляж "Васильевка" м. р. Безенчукский;
- пляж с. п. Муранка м. п. Шигонский;
- пляж с. п. Елшанка м. р. Сергиевский;
- пляж с. п. Сергиевский оз. Банное;
- муниципальный пляж "Екатериновка" м. р. Безенчукский;
- пляж Детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Дружба" г. о. Новокуйбышевск;
- пляж Детского загородного оздоровительного центра "Молодая гвардия" м. р. Красноармейский;
- пляж МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" м. р. Волжский;
- ГБОУ ДО "Жигули" г. Жигулевск;
- МАУ г. о. Сызрань "ДДОЦ" ДОЛ "Юность".
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