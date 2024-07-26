В регионе половина пляжей не прошла проверку по санитарным нормам

Вода на половине пляжей Самарской области не прошла проверку Роспотребнадзора по микробиологическим показателям, сообщает пресс-служба ведомства. Купаться там не рекомендуется.

На 25 июля проверку не прошли пляжи на 1,2 и 4 очереди набережной, в районе Загородного парка и на ул. Советской Армии в Самаре. В Тольятти плохие пробы воды оказались на пляжах Волжский замок и Итальянский. Кроме того, не рекомендовано купаться в Жигулевске на пляже в мкр. Моркваши, в м. р. Безенчукский на муниципальных пляжах "Екатериновка" и "Васильевка", в Отрадном и Октябрьске, а также на 1-м и 2-м пляжах в Сызрани.

При этом в ведомстве уточняют, что возбудители инфекционных заболеваний в воде водоемов в зонах пляжей не обнаружены. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

Всего на 25 июля на территории Самарской области организовано 28 пляжей: