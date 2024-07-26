В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре изменят схему организации дорожного движения на Волжском проспекте. Об этом сообщила администрация города.

На участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской уберут парковку на крайней правой полосе по четным/нечетным дням. Парковаться можно будет только в парковочных карманах.

После 5 августа департамент городского хозяйства начнет ставить знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".

Департамент транспорта администрации Самары считает, что сокращение парковочных мест улучшит дорожную ситуацию и минимизирует пробки.

Примыкающая к Волжскому проспекту набережная является одним из самых популярных мест для отдыха самарцев, а на Ульяновском спуске расположена переправа через Волгу. Никаких альтернативных мест для парковки приезжающих туда людей администрация города не предлагает.