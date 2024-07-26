В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре изменят схему организации дорожного движения на Волжском проспекте. Об этом сообщила администрация города.
На участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской уберут парковку на крайней правой полосе по четным/нечетным дням. Парковаться можно будет только в парковочных карманах.
После 5 августа департамент городского хозяйства начнет ставить знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор".
Департамент транспорта администрации Самары считает, что сокращение парковочных мест улучшит дорожную ситуацию и минимизирует пробки.
Примыкающая к Волжскому проспекту набережная является одним из самых популярных мест для отдыха самарцев, а на Ульяновском спуске расположена переправа через Волгу. Никаких альтернативных мест для парковки приезжающих туда людей администрация города не предлагает.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.