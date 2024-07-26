Прокуратура через суд обязала мэрию Самары решить проблемы с транспортом

Суд удовлетворил иск прокуратуры Самары и возложил на администрацию города обязанность обеспечить транспортную доступность с учетом социально-демографической ситуации.
Надзорное ведомство установило неэффективность принимаемых профильным департаментом мер по обеспечению населения общественным транспортом. Прокурор города Артем Ярыгин направил в суд административное исковое заявление.
"Ленинским районным судом города Самары полностью удовлетворены требования прокурора города. В результате принятых мер судебной защиты на администрацию городского округа Самара возложена обязанность обеспечить транспортную доступность населения с учетом социально- демографической ситуации", - сообщает прокуратура Самарской области.
Отмечается, что исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
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