В Тольятти спасли мужчину из горящей квартиры

В воскресенье, 28 июля, в Тольятти произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 17:04 загорелись вещи в квартире на ул. Коммунистической, 4. Горели вещи и мебель на площади 25 кв. м.

Пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще 50. Возгорание ликвидировали в 17:36.