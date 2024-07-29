Участники челленджа от Инго Экосистемы 4 раза обогнули земной шар

Инго Экосистема от СПАО "Ингосстрах" подводит итоги спортивного челленджа. Всего за месяц участники вместе прошли более 252 000 000 шагов, или 182 000 км. Они преодолели половину расстояния от Земли и до Луны, 4 раза обогнули планету по экватору.

В среднем каждый участник сделал примерно 287 000 шагов — это порядка 206 км. Приблизительно такое расстояние понадобиться пройти от Москвы до Ярославля.

Старт многодневному соревнованию был дан 16 июня на благотворительном "МедЗабеге" сети клиник "Будь Здоров". Тогда Инго Экосистема предложила всем желающим до 17 июля пройти 240 000 шагов и выиграть ценные призы.

Участники должны были зарегистрироваться в системе Challenge Go, которая отслеживает количество шагов при ходьбе или пробежке. Вторым, не менее важным условием являлось наличие подписки Инго Плюс и платежной карты "Ингосстрах Бонус" от Ингосстрах Банка.

Всего в челлендже приняли участие 880 человек, 507 из них выполнили все условия соревнования. Самыми активными оказались жители Москвы и Подмосковья.

Победители соревнования получат в подарок подписку Инго Плюс, подарочные сертификаты известного спортивного магазина и сертификаты в ингорублях. Также всем участникам челленджа в подарок оформлялась бесплатная экосистемная подписка на 1 месяц.

"Самые важные сферы жизни людей — в фокусе внимания Инго Экосистемы. Всем ясно, что нормальная полноценная жизнь немыслима без хорошего здоровья. По этой причине поддержка инициатив в сфере ЗОЖ и медицинской профилактики — важные направления нашей деятельности. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с благотворительными фондами и медучреждениями, но в этом году решили попробовать новый для себя формат — спортивный челлендж. Нам удалось замотивировать почти тысячу людей тренироваться каждый день. Мы довольны результатом и уже планируем повторить эту активность, но немного в другом формате", — прокомментировала Вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

"Сегодня быть здоровым в нашем обществе действительно стало трендом. Тем более для этого сейчас так много возможностей, и одна из самых доступных это ходьба и бег. Ведь не зря говорят: движение — это жизнь. Это одни из самых простых и доступных, но при этом эффективных видов спорта для поддержания здоровья и нормальной массы тела. Поэтому мы как представители медицины мотивируем наших пациентов своим примером и активно призываем коллег пополнить спортивные ряды легкоатлетов. Бегайте с нами, достигайте поставленных целей и заряжайтесь здоровьем и позитивом", — отметил генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Родион Ступин.