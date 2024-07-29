В музее Эльдара Рязанова с детьми поиграют в "Старые игры о главном"

Музей Эльдара Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей, которую ведет экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. Тема августа — "Старые игры о главном" (6+).

Каждую среду (31 июля, 7, 14 и 21 августа) в 16:00 в Сквере Эльдара Рязанова будут проходить старые дворовые игры (6+) для детей: "горячая картошка", "съедобное-несъедобное", "кто кем был", "кого назвали, тот и ловит" и так далее.

Вход на все встречи по средам свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

4 августа (воскресенье) в 11:00 в рамках интерактивной программы "Старые игры о главном" (6+) пройдет игра-бродилка "Сказочная тропа" (6+). Юные посетители пройдут нарисованную мелом сказочную тропу и решат задания на каждой остановке. В ходе занятия детей ждут подвижные игры, рисование и решение загадок.

Стоимость участия — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cyNaH.

3 августа (суббота) в 19.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (0+) самарского коллектива Porterʼs. Группа исполнит произведения выдающихся джазовых и эстрадных композиторов (Коула Портера, Джорджа и Айры Гершвин, Ирвинга Берлина) и популярные мелодии классического джаза из фильмов 1930-40-х годов. Гости услышат ритмичную и плавную, веселую и грустную музыку эпохи свинга, которая звучала в танцевальных залах, театрах, по радио и в кино в прошлом веке.

Состав коллектива: Дмитрий Дмитриев (гитара), Владимир Юрин (вокал), Денис Липатов (контрабас), Дарья Данилова (саксофон) и Екатерина Ананьева (ударные).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.