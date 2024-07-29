"Ладья" дважды уступила "Ирбису" на выезде

Хоккеисты "Ладьи" дважды потерпели поражение от "Ирбиса" в Казани, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Первая встреча команд прошла в воскресенье, 28 июля. Тольяттинцы уступили — 2:4. Заброшенными шайбами отличились Владислав Гурьев (2:20) и Марат Павлов (Бабенко, 28:55).
В повторной игре 29 июля "Ладья" проиграла 2:3. Отличились у тольяттинцев Роман Яковлев (Истюфеев, 12:01) и Рашит Самигуллин (16:10).
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