23 июля стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса "Лучшие практики наставничества — 2024", заявки принимаются на сайте Минэкономразвития России по ссылке до 27 сентября 2024 года.

Цель конкурса — комплексная поддержка предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда" в передаче практического опыта по повышению производительности, а также тиражирование лучших практик наставничества. Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению президента страны Владимира Путина.

"Конкурс проходит уже шестой раз и ежегодно привлекает сотни участников. Он направлен на развитие системы профориентации, поддержки молодых специалистов, поощрение наставников, создание условий для раскрытия и эффективного применения потенциала каждого работника", — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Победителей из числа участников нацпроекта со всей страны выберут в трех номинациях: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии".

Для компаний, не участвующих в контуре нацпроекта, предусмотрена специальная номинация "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда".

Нововведением 2024 г. станет номинация "Наставничество в индустрии гостеприимства": в ней смогут заявиться как организации — участники нацпроекта, оказывающие услуги в сфере туризма, спорта, отдыха и развлечений, деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков, работы библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, так и компании вне его.

Подать заявку на всероссийский этап конкурса могут победители региональных этапов, не принимавшие участия в прошлом году в аналогичной номинации.

Напомним, что в Самарском регионе победители уже определены. В номинации "Профессиональное развитие молодежи" лидером стала компания Электрощит Самара. После победы в региональном этапе Электрощит Самара поборется за победу в федеральном этапе конкурса.

Второе место в номинации "Профессиональное развитие молодежи" присуждено ПАО "Азотреммаш". Третье — за ООО "Автотрансформатор".

"Конкурс, инициатором которого является министерство экономического развития России, каждый год собирает сотни участников. Его цель состоит в развитии системы профориентации, поддержке молодых специалистов, мотивации наставников и создании условий, способствующих раскрытию и эффективному использованию потенциала каждого сотрудника", — сообщил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.