С начала года врачи проекта "Забота рядом" проконсультировали почти 1,5 тыс. пациентов

Очередной выезд специалистов областных учреждений здравоохранения состоялся в город Отрадный. Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам Отрадненской больницы.

"Узкими специалистами областных клиник проведено 110 профилактических консультаций, в том числе 20 диагностических исследований пациентам Отрадненской больницы, — рассказал главный врач больницы Александр Кандрахин. — Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Также в соответствии с назначениями врачей организована запись пациентов на плановую госпитализацию в областную больницу имени Середавина, на реабилитационное лечение в областной госпиталь ветеранов войн и на консультации в областной кардиодиспансер".

Региональный проект "Забота рядом" направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали почти 1,5 тыс. пациентов, в том числе около 250 членов семей участников СВО.

1 августа мобильная бригада врачей посетит Кинельский район.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Сделать первичную и специализированную медицинскую помощь для жителей более доступной помогает и региональная поддержка. Так, по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе, на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.