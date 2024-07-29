С начала года врачи проекта "Забота рядом" проконсультировали почти 1,5 тыс. пациентов

Очередной выезд специалистов областных учреждений здравоохранения состоялся в город Отрадный. Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам Отрадненской больницы.
"Узкими специалистами областных клиник проведено 110 профилактических консультаций, в том числе 20 диагностических исследований пациентам Отрадненской больницы, — рассказал главный врач больницы Александр Кандрахин. — Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Также в соответствии с назначениями врачей организована запись пациентов на плановую госпитализацию в областную больницу имени Середавина, на реабилитационное лечение в областной госпиталь ветеранов войн и на консультации в областной кардиодиспансер".
Региональный проект "Забота рядом" направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали почти 1,5 тыс. пациентов, в том числе около 250 членов семей участников СВО.
1 августа мобильная бригада врачей посетит Кинельский район.
Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Сделать первичную и специализированную медицинскую помощь для жителей более доступной помогает и региональная поддержка. Так, по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд руб., в том числе, на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас