Санаторий "Волга" Центрального военного округа проводит курс реабилитации участников СВО

Клинический санаторий "Волга" Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре проводит курс реабилитации для участников специальной военной операции (СВО).
В санатории созданы все условия для восстановления физического и психологического здоровья военнослужащих. Для них разработаны специальные программы реабилитации, включающие в себя широкий спектр медицинских услуг, с индивидуальным подходом и курсом реабилитации к каждому в зависимости от травмы. Прийти в форму помогают лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, водолечение и многое другое, в том числе психологическая помощь.
Одним из военнослужащих, проходящих реабилитацию в санатории, является Герой России гвардии младший лейтенант Девятов Максим Вадимович. Более трех часов он удерживал со своим товарищем фронт под шквальным минометным огнем и сбросов квадрокоптеров противника. Удерживал фронт, понимая, что позицию сдавать не в коем случае нельзя. Своими действиями спас 14 военнослужащих. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, звезду Героя 08.12.2023 года Максиму вручил лично президент России Владимир Путин.
По словам Максима, курс реабилитации в санатории помогает ему восстановить силы, улучшить физическое и психологическое состояние, а также подготовиться к возвращению к обычной жизни.
Клинический санаторий "Волга" — филиал санаторно-курортного комплекса "Приволжский" ЦВО. Оснащен самым передовым и современным оборудованием, является одним из старейших и передовых в России центров медицинской и медико-психологической реабилитации. Оказывает пациентам высококвалифицированную помощь, добиваясь максимальных результатов в восстановлении их здоровья. Военнослужащие в санатории не только проходят курс лечения, но и отдыхают, набираются сил и подготавливаются к возвращению к службе или гражданской жизни.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас