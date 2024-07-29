Санаторий "Волга" Центрального военного округа проводит курс реабилитации участников СВО

Клинический санаторий "Волга" Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре проводит курс реабилитации для участников специальной военной операции (СВО).

В санатории созданы все условия для восстановления физического и психологического здоровья военнослужащих. Для них разработаны специальные программы реабилитации, включающие в себя широкий спектр медицинских услуг, с индивидуальным подходом и курсом реабилитации к каждому в зависимости от травмы. Прийти в форму помогают лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, водолечение и многое другое, в том числе психологическая помощь.

Одним из военнослужащих, проходящих реабилитацию в санатории, является Герой России гвардии младший лейтенант Девятов Максим Вадимович. Более трех часов он удерживал со своим товарищем фронт под шквальным минометным огнем и сбросов квадрокоптеров противника. Удерживал фронт, понимая, что позицию сдавать не в коем случае нельзя. Своими действиями спас 14 военнослужащих. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, звезду Героя 08.12.2023 года Максиму вручил лично президент России Владимир Путин.

По словам Максима, курс реабилитации в санатории помогает ему восстановить силы, улучшить физическое и психологическое состояние, а также подготовиться к возвращению к обычной жизни.

Клинический санаторий "Волга" — филиал санаторно-курортного комплекса "Приволжский" ЦВО. Оснащен самым передовым и современным оборудованием, является одним из старейших и передовых в России центров медицинской и медико-психологической реабилитации. Оказывает пациентам высококвалифицированную помощь, добиваясь максимальных результатов в восстановлении их здоровья. Военнослужащие в санатории не только проходят курс лечения, но и отдыхают, набираются сил и подготавливаются к возвращению к службе или гражданской жизни.

