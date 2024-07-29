В Тольятти более 30 человек тушили частную баню

В понедельник, 29 июля, примерно в 19:49 на Новгородском проезде,1 в Центральном районе Тольятти, загорелась частная баня, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил 30 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем был направлен 31 человек и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 20:30.

В региональном управлении МЧС отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.