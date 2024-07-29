В сошедшем с рельс поезде под Волгоградом было трое жителей Самарской области

В поезде "Казань-Адлер", который столкнулся с КамАЗом под Волгоградом, было трое жителей Самарской области. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
"На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась трем нашим землякам. Серьезных травм у них нет, тем не менее регион готов оказать любую необходимую помощь. Ситуация на контроле", — заявил глава региона.
По информации ТАСС, ЧП произошло 29 июля в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом "Казань-Адлер". В результате происшедшего с рельсов сошло девять вагонов.
На момент аварии в поезде находилось 812 пассажиров. 55 госпитализировано, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Водитель КамАЗа направлен на медицинское освидетельствование.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...