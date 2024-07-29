В сошедшем с рельс поезде под Волгоградом было трое жителей Самарской области

В поезде "Казань-Адлер", который столкнулся с КамАЗом под Волгоградом, было трое жителей Самарской области. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась трем нашим землякам. Серьезных травм у них нет, тем не менее регион готов оказать любую необходимую помощь. Ситуация на контроле", — заявил глава региона.

По информации ТАСС, ЧП произошло 29 июля в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом "Казань-Адлер". В результате происшедшего с рельсов сошло девять вагонов.

На момент аварии в поезде находилось 812 пассажиров. 55 госпитализировано, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Водитель КамАЗа направлен на медицинское освидетельствование.