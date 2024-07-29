16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Федорищева в качестве кандидата на должность губернатора В сошедшем с рельс поезде под Волгоградом было трое жителей Самарской области Полпред президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с бойцами из Самарской области, которые несут службу в зоне СВО Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями промпредприятий в Снежном

Губернатор Власть и политика

В сошедшем с рельс поезде под Волгоградом было трое жителей Самарской области

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В поезде "Казань-Адлер", который столкнулся с КамАЗом под Волгоградом, было трое жителей Самарской области. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась трем нашим землякам. Серьезных травм у них нет, тем не менее регион готов оказать любую необходимую помощь. Ситуация на контроле", — заявил глава региона.

По информации ТАСС, ЧП произошло 29 июля в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом "Казань-Адлер". В результате происшедшего с рельсов сошло девять вагонов.

На момент аварии в поезде находилось 812 пассажиров. 55 госпитализировано, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Водитель КамАЗа направлен на медицинское освидетельствование.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4