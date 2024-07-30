В районе Чапаевска временно закроют железнодорожный переезд

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Кинель — Безенчук Куйбышевской железной дороги будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1065 км (в районе г. о. Чапаевск), сообщат пресс-служба КбшЖД.
Так, с 22:00 31 июля до 07:00 1 августа движение через железнодорожный переезд 1065 км будет приостановлено, в связи проведением капитального ремонта пути. Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1058 км (населенный пункт Залесье, автодорога Р-229 Самара — Волгоград).
Время указано местное.
Для оповещения жителей на переезде размещена информация о его закрытии и установлены знаки объезда.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.