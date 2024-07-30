Музей-галерея "Заварка" приглашает на лекцию, детскую экскурсию и чайную церемонию

Со 2 по 4 августа в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция, детская экскурсия и чайная церемония.

2 августа в 18.00 в "Заварке" пройдет лекция, посвященная Софье Агранович (12+). Ее прочитает доктор филологических наук, профессор Самарского университета, литературный критик, писатель Ирина Саморукова.

На лекции речь пойдет о личности Агранович, ее месте в самарском интеллектуальном пространстве, ее взглядах на фольклор и его судьбу в мировой культуре и авторском творчестве. Особое внимание будет уделено ее духовному наследию и научным открытиям, которые сегодня привлекают последователей из самых разных сфер жизни, а также просветительской миссии, которую Софья, как просто называли ее ученики, исполняла до последних минут жизни. В 2024 г. Агранович справила бы свое восьмидесятилетие.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 3 августа, в 11:00 пройдет детская игровая экскурсия (6+) по выставке "Было/Не было" (12+).

Зачем нужно рассказывать сказки? Что такое быличка и чем она отличается от легенды и сказания? Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой дети (и взрослые, которые не разучились играть) отправятся в путешествие, где узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, рассказывающей о далеких путешествиях, выяснят, что нужно делать, чтобы спастись от лешего и выбраться из лесной чащи. Посетители также научатся играть в старинную игру, придумают собственные названия для сказок и найдут настоящий клад.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

4 августа в 16:00 на первом этаже Музея-галереи состоится чайная церемония (12+).

Везде, где растут травы, где любят и заваривают чай, непременно рассказывают разные истории, которые связаны с местом. В Самаре, на Волге у подножия Жигулевских гор, есть свои особенные чайные рецепты и истории. Вместе с культурологом, экспертом по чайным культурам мира Александрой Шайдровой посетители поговорят о традициях чаепития в Самарской губернии в конце XIX века. Как жигулевские травы сочетаются с китайским чаем, где располагались народные чайные, какие названия для своих чаев придумывали самые изобретательные самарские предприниматели и, наконец, что такое настоящий волжский купаж. На церемонии каждый гость продегустирует разные сорта чая.

Стоимость участия — 500 рублей.

Количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".