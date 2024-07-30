Сервис МТС Юрент запускает шеринг павербанков в Самаре

МТС цифровая экосистема сообщает о запуске шеринга повербанков в Самаре. Станции, в которых можно арендовать зарядные устройства через МТС Юрент, отображаются на карте в приложении. В течение августа в Самаре появится более 500 станций, где можно арендовать павербанк.
Стоимость аренды зарядного устройства для жителей Самары составит 99 рублей за первый час шеринга и еще 100 рублей — до конца суток, стоимость следующих суток аренды — 199 рублей. С подпиской МТС Premium первые полчаса аренды павербанка при каждой аренде будут бесплатными. Стоимость аренды на оставшиеся 30 минут первого часа составит 50 рублей. Количество аренд павербанков с бесплатными 30 минутами для подписчиков МТС Premium не ограничено, первые полчаса аренды будут бесплатными всегда, когда у пользователя действует подписка.
К концу 2024 года МТС Юрент планирует увеличить количество зарядных станций до 17 000 в разных городах России, где уже представлены самокаты бренда. Увеличение плотности станций будет происходить в том числе за счет подключения новых технологических партнеров.
"Наша задача — дать пользователям максимальную свободу передвижения по городу. Добавление к шерингу электросамокатов аренды павербанков сделает наш сервис еще удобнее для миллионов наших пользователей. Мы запускаем этот проект как пилот, рассчитываем, что аренда павербанков создаст дополнительную ценность продукта и повысит частотность использования нашего приложения существующими пользователями, а также привлечет новых активных горожан", — сказал Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.
"По данным Big Data МТС мы видим, что аудитория электросамокатов сильно пересекается с пользователями сервисов аренды павербанков. Это активная очень мобильная молодая аудитория. Более того, аренда самоката и павербанка — это очень похожие процессы. Поэтому нам показалось логичным объединить эти 2 сервиса. Если гипотеза подтвердится, и мы увидим хорошие результаты, то продолжим проращивать технологии и в другие сервисы экосистемы. Новый продукт МТС Юрент поможет клиентам сервиса быть более мобильными, и окажет положительный эффект на показатели компании", — отметил Игорь Косолап, директор департамента развития цифровых продуктов МТС.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл