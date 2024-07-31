Самарцев предупредили о фальшивой икре на прилавках магазинов

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что в продаже может находиться некачественная икорная продукция, упаковка которой маркирована как "Икра щуки пастеризованная "Новинка", производитель - якобы ИП Козлов В.В.

На упаковке есть информация о том, что икра сделана в пос. Володарский Астраханской области.

Специалисты астраханского Роспотребназора установили, что "ИП Козлов В.В. деятельность по производству икорной продукции не осуществляет", а указанного на этикетке адреса не существует. На официальном сайте УФНС России в разделе Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о регистрации ИП Козлова В.В. отсутствуют.

Таким образом, производство индивидуального предпринимателя является предприятием-призраком; производство осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях.

Вышеуказанные сведения направлены в правоохранительные органы Астраханской области.

"Напоминаем, что реализация пищевой продукции, в том числе икры, должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям (декларация о соответствии). Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать сведения о наименовании и месте нахождения изготовителя. Зная информацию о названии изготовителя продукта, можно установить наличие или отсутствие декларации о соответствии у изготовителя на данный пищевой продукт. Реестр деклараций размещен в сети интернет на сайте Росаккредитации (fsa.gov.ru) в свободном доступе", - напомнили в самарском Роспотребнадзоре.