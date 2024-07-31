Самарцев предупредили о фальшивой икре на прилавках магазинов

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что в продаже может находиться некачественная икорная продукция, упаковка которой маркирована как "Икра щуки пастеризованная "Новинка", производитель - якобы ИП Козлов В.В.
На упаковке есть информация о том, что икра сделана в пос. Володарский Астраханской области.
Специалисты астраханского Роспотребназора установили, что "ИП Козлов В.В. деятельность по производству икорной продукции не осуществляет", а указанного на этикетке адреса не существует. На официальном сайте УФНС России в разделе Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о регистрации ИП Козлова В.В. отсутствуют.
Таким образом, производство индивидуального предпринимателя является предприятием-призраком; производство осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях.
Вышеуказанные сведения направлены в правоохранительные органы Астраханской области.
"Напоминаем, что реализация пищевой продукции, в том числе икры, должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям (декларация о соответствии). Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать сведения о наименовании и месте нахождения изготовителя. Зная информацию о названии изготовителя продукта, можно установить наличие или отсутствие декларации о соответствии у изготовителя на данный пищевой продукт. Реестр деклараций размещен в сети интернет на сайте Росаккредитации (fsa.gov.ru) в свободном доступе", - напомнили в самарском Роспотребнадзоре.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.