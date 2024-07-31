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Общество

Число пострадавших от укусов клещей самарцев перевалило за 2000 человек

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили данные по количеству жителей региона, пострадавших от укусов клещей с начала эпидемиологического сезона.

"Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 2055 пострадавших от укусов клещами (из них 608 детей). За неделю наблюдения, с 22 по 28 июля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в регионе ежегодно проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, летних лагерях и на других территориях, где повышен риск заражения людей.

"На 2024 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4309 га. По состоянию на 29 июля обработки проведены на территории 4095,07 га", - уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным лабораторных исследований клещей, выполненных на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии, на 29 июля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2057 экземпляров клещей. При этом в 23 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,1%. На инфицированность боррелиями было исследовано 2028 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 83 экземпляре (4,0%).

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